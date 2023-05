Per gli scaramantici e gli amanti delle statistiche ce n'è una interessante che nasce dopo l'annuncio ufficiale da parte della UEFA del direttore di gara della finale di Champions League a Istanbul. A dirigere il match tra Manchester City e Inter sarà Szymon Marciniak, già arbitro della finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. Ebbene, il polacco sarà il secondo direttore di gara della storia a portare a casa l'accoppiata Mondiale-finale di Champions nella stessa stagione. Il primo fu Howard Webb nel 2010, in campo a Johannerburg per Spagna-Olanda e a Madrid per Bayern Monaco-Inter...

Il 10 giugno il polacco Szymon Marciniak diventerà il secondo arbitro della storia a dirigere la finale di #ChampionsLeague e la finale Mondiali nella stessa stagione. Gli interisti saranno lieti di sapere che l'unico precedente - l'inglese Howard Webb - risale al 2010. — Giuseppe Pastore (@gippu1) May 22, 2023