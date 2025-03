"Affrontiamo una squadra che è riuscita ad arrivare agli ottavi di finale meritatamente, conosciamo le difficoltà che possiamo trovare. Però anche noi siamo consapevoli di essere una squadra che vuole arrivare il più in alto possibile. Speriamo di potercela fare". Lo ha detto Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, commentando a caldo con UEFA.com il sorteggio di Nyon dello scorso 21 febbraio che ha abbinato i campioni d'Italia al Feyenoord per gli ottavi di finale della Champions League.

Che effetto vi fa incontrare una squadra che ha eliminato il Milan?

"No, non pensiamo a quello. Pensiamo al Feyenoord come facciamo con qualsiasi altra squadra, cercando di preparare la partita al meglio".

