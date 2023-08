A margine dell'eBay Bobo Summer Cup di Lignano Sabbiadoro, Christian Vieri ha espresso un suo parere sulle ambizioni per la prossima stagione dell'Inter, ancora alla ricerca dell'attaccante per completare il reparto rimasto orfano in un solo colpo di Edin Dzeko e Romelu Lukaku: "L'Inter è uno squadrone, ma ha bisogno di un centravanti forte, che faccia tanti gol - le sue parole a DAZN -. Così i nerazzurri potranno lottare per scudetto e Champions. vediamo chi prenderanno".

