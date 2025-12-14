Brutto preambolo della sfida di questa sera tra Genoa e Inter: si sono infatti registrati tafferugli tra tifosi all'esterno dello stadio di Marassi a Genova. Scontri che secondo Sky Sport e Telenord sono partiti nelle vicinanze del settore ospiti e si sono poi spostati vicino alla gradinata rossoblu. Sono stati lanciati bengala e fumogeni, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il traffico è bloccato nella zona delle tribune.

La situazione comunque è migliorata dopo pochi minuti, tutto è rientrato nella norma.