L’Inter di Simone Inzaghi supera il Feyenoord e conquista i quarti di finale di Champions League. Il tecnico, che ha raggiunto le 200 presenze sulla panchina nerazzurra, ha analizzato la gara in mixed zone: "Nulla è scontato, questi ragazzi meritano i complimenti perché stanno facendo una stagione straordinaria. Sono orgoglioso di allenarli. Essere tra le prime otto squadre d'Europa, nonostante le difficoltà, è un motivo di grande soddisfazione per tutti noi".

L’Inter ha spinto molto, nonostante l’Atalanta sia all’orizzonte.

"Questa deve essere la nostra mentalità. Oggi abbiamo visto in campo due ragazzi del settore giovanile che stanno facendo un ottimo percorso. Avremo bisogno di loro nei momenti difficili".

Quali sono le sensazioni su De Vrij?

"Ieri aveva un problema e si è allenato a parte con Lautaro. Stamattina sembrava in miglioramento e avevo deciso di farlo giocare, ma durante il riscaldamento ha sentito ancora fastidio, così con lo staff medico abbiamo preferito non rischiarlo. Speriamo di recuperarlo per domenica, perché per noi è un giocatore fondamentale".

La sfida con l’Atalanta sarà decisiva?

"Sarà una partita importante, affrontiamo una squadra in grande condizione. Faremo di tutto per prepararci al meglio".

Una vittoria che dimostra maturità?

"L’approccio è stato ottimo, con un gran gol di Thuram. Potevamo chiuderla prima, poi abbiamo concesso il rigore ma siamo rimasti concentrati, facendo un secondo tempo ancora migliore del primo".

Thuram ha brillato nonostante qualche problema fisico.

"Come molti altri, anche lui sta gestendo qualche fastidio, ma abbiamo bisogno di tutti. Io devo essere bravo a gestire le risorse e capire i momenti, perché ci sono giocatori che stanno dando davvero tutto".

Sfida col Bayern Monaco, un conto aperto?

"Parliamo di una grandissima squadra, di livello assoluto. Sta dominando il campionato e ha fatto un percorso eccellente negli ottavi. Li abbiamo già affrontati e sappiamo il loro valore, ma daremo il massimo per giocarcela fino in fondo".