Dal luglio scorso alla guida dell'Al-Gharafa, in Qatar, Andrea Stramaccioni non fa mistero di avere un obiettivo in testa: tornare ad allenare in Serie A dopo le esperienze con Inter e Udinese. "Sarebbe assolutamente un sogno, l'Italia sarà sempre la mia priorità, è la mia casa, la mia terra - le parole di Strama a Radio Rai - All'estero, quando esci dai confini, apprezzi quanto siamo fantastici in tutto. In questo momento sono fortunato ad avere delle offerte importanti in altre parti del mondo, vivo con serenità la mia carriera".

Parlando della stracittadina di domani sera, secondo Stramaccioni "un derby è sempre un derby, credo sia il quarto di una stagione storica. Inter e Milan tornano a lottare per scudetto e Coppa Italia. Le due milanesi sono ai vertici del calcio italiano. Credo che un derby lasci sempre qualcosa che influenza le gare successive. Il derby vinto dal Milan negli ultimi minuti ha lasciato qualcosa di positivo. Questo di Coppa porterà una squadra in finale e può influenzare la corsa scudetto. Il calo dell'Inter? Succede a tutte le squadre in una stagione, era accaduto anche a Conte. Non credo sia questo il problema, la grande forza sta in come si reagisce. Credo che l'Inter lo abbia fatto. L'emblema è la vittoria allo Stadium, dopo ho visto un'Inter molto più fluida e per me è la candidata numero uno per lo scudetto. Però un derby può portare una variabile di reazione".