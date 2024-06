“Io mai più in Italia? Non c'è niente di sicuro nella vita". Lo ha detto Milan Skriniar, intervistato da Sportitalia a margine di Slovacchia-Ucraina, in riferimento a un suo eventuale ritorno in Serie A, dove ha vestito le maglie della Samp e, soprattutto dell'Inter.

