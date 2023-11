"Sarà il primo vero esame della stagione. Sia per la Juve sia per l’Inter. Non che le due squadre non abbiano già superato prove anche piuttosto difficili, ma lo scontro diretto è sempre qualcosa che, oltre a raccontare il presente, può dire verità sul futuro". Lo scrive stamane Arrigo Sacchi, che approfondisce ancora il tema di questi giorni: il duello per lo scudetto tra Inzaghi e Allegri.

"Mi aspetto una Juventus legata al suo calcio tradizionale, fatto di difesa e di contropiede, e mi aspetto un’Inter che prova a prendersi il campo e a dominare l’avversario - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Compito dell’Inter sarà quello di evitare le rapide ripartenze juventine. Come? Basta una parola: pressing. Ci vuole coraggio per farlo e ci vogliono conoscenze per avere sempre le giuste distanze tra i reparti, ma è soltanto con il pressing che si può rubare il pallone in zona offensiva, mandare in crisi l’avversario e proporre un contro-break. Simone Inzaghi, che sta facendo un ottimo lavoro, deve evitare di portare i bianconeri troppo vicini alla propria area. Fondamentali saranno i raddoppi di marcatura e servirà anche un giocatore, penso a Calhanoglu, che vada a tamponare e ad aiutare i compagni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!