Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ai microfoni di Sky Calcio Club s'è soffermato sul talentino nerazzurro Giovanni Fabbian, in prestito in amaranto: "È un 2003 che ha fatto cinque gol da mezzala (sorride, ndr). Il nostro modo di giocare, con gli inserimenti dei centrocampisti, lo esalta parecchio. Non lo conoscevo, la società è stata molto brava a prenderlo.