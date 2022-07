Il ritorno clamoroso all'Inter a meno di un anno dall'addio non permetterà a Romelu Lukaku di condividere lo spogliatoio per la terza stagione con Ivan Perisic, che negli scorsi giorni è volato via da Milano per raggiungere il Tottenham di Conte. "È stato un onore", ha scritto il croato su Instagram repostando il reel creato dal club nerazzurro per salutarlo. Un commento sotto al quale è comparsa la reazione di Big Rom che ha scritto 'Mon frere' corredato da una faccina triste