De Vrij migliore in campo, male Pavard (in difficoltà e poi ko). Questi gli "estremi" delle pagelle della Gazzetta dello Sport che, più in generale, boccia pure Taremi e non concede valutazioni troppo lusinghiere ai nerazzurri, vittoriosi 1-0 sul Lipsia: voti positivi, ma non eccessivamente alti.

Il migliore, come detto, è il centrale neerlandese con 7,5: "Giù il cappello, guida il reparto migliore della Champions e lo fa azzeccando praticamente tutto, cancellando dal campo prima André Silva poi Sesko". Alle sue spalle c'è Barella con 7: "Anima vera, sempre sul pezzo: fa tanto e qualcosa sbaglia pure, ma non smette mai di ribaltare l’azione. In grande condizione, tiene alti i suoi".

Contenuto il 6,5 per Zielinski, per molti il migliore in campo: "Forse la prova migliore in nerazzurro per almeno 70 minuti, poi meno bene quando chiude da regista. E’ ormai dentro i meccanismi Inter". Il 6,5 c'è anche per Dimarco, Dumfries, Sommer, Bastoni e Calhanoglu. Sufficienti le prove di Lautaro, Thuram, Arnautovic, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Bisseck.

Due quelli sotto la soglia promozione: 5,5 per Pavard ("L’infortunio anticipa un cambio che Inzaghi avrebbe comunque fatto. Assai svagato e in difficoltà quasi costante sui tagli di Openda") e Taremi ("Siamo sempre lì: le cose migliori le fa lontano dalla porta, dove sbaglia pochissimo. Ma dentro l’area è poco cattivo almeno in un paio di occasioni").

