Ospite sul canale Youtube 'Controcalcio', Radja Nainggolan ha ribadito la sua predilezione per Federico Dimarco rispetto a Theo Hernandez: "Io già l'anno scorso dicevo che lo preferisco, sapete perché? Il francese è più talento puro, ma Dimarco è più funzionale perché ti fa dieci assist e sette gol all'anno. Dimarco è il terzino con più scatti in Serie A, non mi dite che non ha qualità atletiche", il punto di vista del Ninja.

