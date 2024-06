Nello stilare la top 11 dei migliori compagni di squadra avuti in carriera per Sportweek, Adrian Mutu ha raccontato due aneddoti legati a Roberto Baggio e Ronaldo, campioni con cui condivise lo spogliatoio ai tempi dell'Inter. "Non dimenticherò mai quella volta che, in allenamento, ho provato a fare il pallonetto su rigore a Peruzzi. La palla è andata sulla traversa e Roby mi ha ripreso: 'ragazzino, se non lo faccio io che sono Baggio, tu non ti devi permettere'", ha ricordato l'ex Chelsea e Juve. Prima di svelare un retroscena curioso sulla vita extra-campo del giovane Ronie. "Fenomeno in tutto. All’Inter aveva 5-6 cellulari. Uno lo diede a me, che ero un ragazzino appena arrivato, chiedendomi di rispondere che Ronaldo non c’era…Suonava in continuazione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!