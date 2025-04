“È una Champions spettacolare, con tanti risultati che, onestamente, non mi sarei mai aspettato”. Questo è il primo parere espresso dall'ex attaccante del Real Madrid Fernando Morientes ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Dove rivela anche quali squadre lo hanno impressionato maggiormente: "Oggi è facile rispondere con le tre grandi favorite: Barcellona, PSG e Inter. Sono tre squadre fortissime, ma i nerazzurri hanno qualcosa che li differenzia dalle altre due: difendono benissimo, hanno subito solo 3 gol e la vittoria di Monaco può rappresentare la svolta, anche da un punto di vista mentale”.

Quanto c’è di Simone Inzaghi nel percorso europeo dei nerazzurri?

“Direi tantissimo. È un allenatore con le idee chiare: ha costruito una fase difensiva praticamente perfetta e davanti si affida al talento di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, devastanti in velocità. Ha il grande merito di aver forgiato un gruppo coeso, dove tutti danno l’idea di dare anche l’anima per la causa. Poi mi lega a lui anche un’altra cosa…”.

Quale?

“Conservo ancora una sua maglia della Lazio che ci siamo scambiati dopo una partita di Champions del 2001. Fa parte della mia collezione”.

Potrebbe diventare un cimelio storico se…

“Se Inzaghi e la sua Inter riusciranno a vincere il Triplete. Obiettivo alla portata, visto che in Italia hanno ottime chance di arrivare in fondo sia in campionato che in coppa. Spesso da voi si vince con le difese e poi ci sono Lautaro e Thuram, due tra gli attaccanti più forti in Europa”.

