Nemmeno di dare il calcio d'inizio all'edizione 2025 che già nel 2029 il Mondiale per Club potrebbe essere ampliato dalle 32 squadre di questa edizione a 48, come avverrà nel 2026 col Mondiale per Nazionali, qualora dovesse verificarsi il successo auspicato dalla FIFA. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, a spingere per l’espansione sono soprattutto i grandi club europei rimasti esclusi dalla manifestazione, che metterà in palio un montepremi complessivo di un miliardo di dollari. Tra i grandi nomi esclusi figurano Barcellona, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Milan: società con enormi bacini di tifosi globali che, in assenza di un ampliamento o di una modifica al tetto massimo di 12 squadre europee imposto dalla FIFA, rischiano di restare ai margini anche in futuro.

Secondo fonti interne alla FIFA citate dal Guardian, discussioni formali sull’argomento non sono ancora iniziate, ma un confronto con club e confederazioni sul formato e sulla struttura del torneo è previsto dopo l’estate. Tra le modifiche auspicate dai club di Premier League figura anche l’abolizione del limite di due squadre per nazione.