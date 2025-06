Javier Tebas, presidente della Liga, intervenuto ai microfoni di Cadena COPE ha espresso delle pesanti critiche nei confronti del Mondiale per Club che prenderà il via questo fine settimana: "Il modello del Mondiale per Club influenza l'intero ecosistema dei campionati nazionali, soprattutto quelli europei. In effetti, stiamo già assistendo a una controversia su quando il Real Madrid e l'Atlético de Madrid inizieranno il campionato, il che stravolge il nostro calendario calcistico abituale ed è dannoso a medio termine. Queste istituzioni sanno solo come risolvere le cose creando nuove competizioni, nuovi format o più squadre, come la situazione attuale ai Mondiali in Arabia Saudita. È assurdo".

Tebas sostiene inoltre che il fatto che ci sia un premio consistente per il vincitore della competizione "sbilanci ulteriormente le competizioni nazionali, perché alcuni guadagnano di più e altri restano indietro, quando quello che stiamo cercando di fare è cercare competizioni più equilibrate. Questo distorce i campionati. Chiedete a coloro che non vogliono nemmeno competere per i titoli europei, ovvero la maggioranza di quelli della Liga. Tutti quegli introiti creano un divario che rende la competizione meno competitiva".