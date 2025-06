La 508a edizione del report settimanale dell'Osservatorio sul Calcio del CIES presenta le 100 squadre con più follower al mondo sui seguenti social media: X, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Il Real Madrid è in testa alla classifica con oltre 470 milioni di follower, appena davanti ai suoi rivali di sempre, il Barcellona (424 milioni). Tutti gli altri club sono molto più indietro. Il Manchester United completa il podio con 234 milioni, mentre il Paris Saint-Germain è quarto con 199 milioni. Nella top 10 ci sono altre quattro squadre inglesi (Manchester City, Liverpool, Chelsea e Arsenal), una tedesca (il Bayern Monaco) e una italiana, ovvero la Juventus. I primi tre club extraeuropei sono il Flamengo del Brasile, l'Al-Nassr dell'Arabia Saudita e l'Al-Ahly dell'Egitto.

Rispetto a giugno 2024, è cresciuta dell'11% la base social dell'Inter, un aumento in percentuale più alto rispetto sia alla Juve, che ha visto i propri fan crescere del 5,9%, e del 10,8% registrato dal Milan in un anno. I nerazzurri primeggiano sui rossoneri solo per che riguarda Facebook con 33,4 milioni di follower contro i 29 del Milan che però ha vantaggi più marcati sulle altre piattaforme.