La sconfitta della Nazionale polacca in Finlandia ha messo a rischio la posizione del ct Michał Probierz, già finito nel mirino della critica per aver deciso di togliere la fascia di capitano a Robert Lewandowski per affidarla a Piotr Zielinski. Una scelta impopolare, almeno a leggere i media locali, che ha spinto il bomber del Barcellona a rinunciare alla chiamata della sua Rappresentativa fino a che il 52enne di Bytom siederà sulla panchina. E ora il posto di Probierz non è più così al sicuro, come spiegato a TVPSPORT.PL da Emil Kopański, il portavoce della Nazionale polacca: "Posso confermare che c'è stato un incontro tra il presidente Cezary Kulesza e il selezionatore Michał Probierz - le sue parole -. L'incontro si è svolto a porte chiuse, quindi non posso dire com'era l'atmosfera. Attualmente, non è stata presa alcuna decisione sul fatto che il selezionatore debba restare o essere licenziato. Il presidente ha ascoltato le argomentazioni del selezionatore. Vuole anche spiegare cosa è successo tra l'allenatore Probierz e Robert Lewandowski. Pertanto, il prima possibile, incontrerà Robert Lewandowski per mediare e scoprire l'opinione dell'ex capitano sugli eventi degli ultimi giorni. Il presidente Kulesz non vuole trarre conclusioni troppo affrettate".