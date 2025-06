Intervistato al termine della gara giocata con la sua Romania contro Cipro, l'esterno del Parma Valentin Mihaila ha parlato così di Cristian Chivu, da pochi giorni allenatore dell'Inter: "Gli auguro le migliori fortune e un buon lavoro. È chiaro che per un allenatore che è venuto in una squadra professionistica per quattro mesi fare il passo a un livello così alto, è tutto merito suo.

Non è stato un grande allenatore per me perché sono stato per lo più infortunato. Ho potuto allenarmi con lui solo per tre o quattro giorni e non ho avuto molto da imparare”.