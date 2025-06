Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004 di proprietà dell'Inter, tornerà alla base dopo i playout di Serie B con la Samp, club nel quale ha giocato in prestito per una stagione. Il ragazzo, reduce dalla sua prima esperienza tra i professionisti, è in trattativa con i nerazzurri per rinnovare il suo contratto di quattro anni, per poi decidere il prossimo passo della sua giovane carriera.

Nell'accordo siglato la scorsa estate tra le parti, i nerazzurri si erano garantiti il diritto di 'contropzione' in caso di riscatto da parte dei blucerchiati. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.