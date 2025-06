Tiene banco in Polonia la questione capitano della Nazionale, una bufera nata dalla decisione del CT Michal Probierz di premiare Piotr Zielinski con la fascia di capitano a discapito di Robert Lewandowski. Una questione davanti alla quale Nicola Zalewski, compagno di Nazionale e di squadra all'Inter del nuovo capitano, ha risposto in maniera serafica ai microfoni di TVP Sport prima della partita con la Finlandia: "Veniamo qui solo per giocare e concentrarci sulle partite. Tutto qui. Questo ha detto la Federcalcio polacca e questo è stato. L'allenatore ha deciso, come ha detto lui stesso. L'allenatore decide in queste questioni e noi non abbiamo voce in capitolo. Noi giochiamo a calcio".