Sfumata la promozione in Serie A dopo la sconfitta contro la Cremonese nella finale playoff, lo Spezia riparte dal tecnico Luca D'Angelo che ha rinnovato il proprio contratto col club ligure. Andrea Gazzoli, AD dello Spezia, annuncia quelli che saranno i piani per la prossima stagione: “Nel 2025-26 si ripartirà da zero, che non vuol dire zero per la continuità visto che la proprietà è seria e solida e io sono stato scelto per continuare il percorso. Il primo obiettivo sarà il mantenimento della categoria come sempre, perché non voglio fare esempi del recente passato di grandi squadre che si sono ritrovare in certe situazioni di classifica. A medio termine, ma non dalla prossima stagione, verranno introdotti elementi di fair play finanziario che manterranno la competitività della categoria, che è l’unico campionato in cui l’ultima può vincere contro la prima in ogni giornata", nelle parole riportate da Cittadellaspezia.com.

Inevitabile un passaggio sul mercato: “La rosa avrà dei cambiamenti, perdiamo giocatori per fine contratto o prestito. Pio Esposito, Kouda, Reca e Bertola andranno via e si tratta di giocatori importanti che giocoforza dovremo sostituire. Stiamo discutendo con l’area scouting per delineare le strategie e poi gli uomini da seguire. Sicuramente poi ci saranno richieste per chi ha fatto bene con noi quest’anno, qualcosa succederà come sempre sul mercato, ma ci sarà domanda e offerta e valuteremo ogni cosa a tempo debito senza avere la necessità di concretizzare a breve una cessione".