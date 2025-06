La FIFA ha presentato oggi il Technical Study Group (TSG), che fornirà analisi all'avanguardia di tutte le partite del Mondiale per Club 2025, accrescendo e sviluppando al contempo la comprensione del gioco a livello mondiale.

Guidato da Arsène Wenger, Responsabile dello Sviluppo Calcio Globale della FIFA, il TSG comprende Esteban Cambiasso (Argentina), Aliou Cissé (Senegal), Tobin Heath (USA), Jürgen Klinsmann (Germania), Roberto Martínez (Spagna), Gilberto Silva (Brasile) e Pascal Zuberbühler (Svizzera).

Il ruolo del TSG FIFA – un gruppo di esperti composto da allenatori delle nazionali ed ex giocatori – è quello di osservare le partite, individuare tendenze e innovazioni tattiche e illustrarle utilizzando approfondimenti e dati forniti dal team FIFA Football Performance Insights. Le tendenze individuate vengono pubblicate sul FIFA Training Centre, dove sono accessibili gratuitamente a tutti. Inoltre, il TSG è responsabile della selezione dei vincitori dei premi individuali e della squadra vincitrice del premio Fair Play nei tornei FIFA.

L'esperienza dei membri del TSG consente loro di evidenziare e analizzare con grande precisione le tendenze tecniche riscontrate in un torneo. Oltre ad analizzare l'azione in campo, il TSG studia tendenze e parametri di riferimento per il futuro del calcio e il loro impatto sulla formazione degli allenatori e sullo sviluppo dei talenti. Il gruppo si pone domande come: come si sta evolvendo il calcio? Quali sono le tendenze future? Quali sono gli elementi chiave coinvolti nel gioco? L'analisi statistica consente alle squadre di approfondire ciò che vedono con i loro occhi e supporta tali impressioni con metriche e numeri che le aiutano ad analizzare gli avversari e se stesse.

"Abbiamo riunito un gruppo di esperti provenienti da diverse culture e da diverse parti del mondo, dotati di grande esperienza e reale competenza - ha dichiarato Wenger -. Vogliamo descrivere, analizzare e interpretare ciò che accade in campo con l'obiettivo di ispirare gli esperti tecnici e gli appassionati di calcio in generale. Non solo raccoglieremo più dati di prima, ma punteremo anche a trovare il giusto equilibrio tra competenze tecniche e dati. Vogliamo informare le persone sulle osservazioni tecniche della Coppa del Mondo per Club FIFA direttamente e durante il torneo stesso, non mesi dopo".