A una settimana dall'esordio al Mondiale per Club contro l'Inter, il Monterrey fa un'aggiunta importante in rosa ingaggiando Santiago Mele, portiere della Nazionale uruguaiana. Il classe 1997 ha firmato un quadriennale con i Rayados, che lo hanno tesserato in tempo per l'imminente torneo FIFA che andrà in scena negli Stati Uniti.

Portero de la Selección de @Uruguay 🇺🇾 con experiencia internacional, personalidad, agilidad y dominio aéreo.@MeleSantiago25 es nuevo jugador del Monterrey hasta 2029, ¡y está registrado para la @FIFACWC! Ⓜ️



¡Bienvenido, Mele!A dejar el alma en el arco Rayado.