In un anno avaro di trofei per il capitano dell'Inter Lautaro, a portare soddisfazione in casa Martinez ci pensa il fratello minore Jano, che è stato nominato giocatore rivelazione dell'ultimo campionato argentino di pallacanestro. Jano, playmaker del Ferro Carril Oeste impegnato al momento nei playoff contro il Boca Juniors, ha ricevuto un omaggio speciale, ovvero un messaggio da parte proprio del Toro: "Te lo meriti per il lavoro e il sacrificio che fai ogni giorno, e per il campionato che hai fatto nel tuo primo anno. Sono orgoglioso di tutto ciò che stai ottenendo nella tua carriera, spero che tu continui su questa strada. Sono qui per salutarti, per congratularmi con te e per dirti che per te ci sono sempre, qualsiasi cosa tu abbia bisogno".

🇦🇷 El saludo de Lautaro Martínez, hermano de Jano, luego de que el base de @ferrobasquetok ganará el premio al Jugador Revelación https://t.co/OULC6TSoEp pic.twitter.com/AdcXkpF9RT — La Liga (@LigaNacional) June 10, 2025