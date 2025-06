Non c'è un Mondiale di calcio senza la Nazionale brasiliana. E l'edizione del 2026 non farà eccezioni, visto che la Seleçao nella notte italiana ha strappato il pass diretto per la rassegna iridata in USA, Messico e Canada battendo 1-0 il Paraguay grazie a un gol di Vinicius Junior. Si tratta della prima vittoria da ct dei verdeoro di Carlo Ancelotti, che ha festeggiato al meglio il suo 66esimo compleanno, celebrato anche dai tifosi dell'Arena Corinthians di San Paolo con lo striscione 'Parabens, Ancelotti'.

Per la cronaca, l'interista Carlos Augusto non è stato utilizzato dall'ex tecnico del Real Madrid, ma comunque non ha mancato di gioire su Instagram postando il messaggio della CBF.