Parlando al canale Youtube della Lega Serie A, Christian Pulisic, attaccante del Milan, racconta quella che è la sua vita a Milano, in campo e fuori: "Per me è molto rilassante. Penso che gli italiani amino divertirsi e godersi la vita. Questo mi piace delle persone qui, oltre alla passione per il calcio che in questo paese è davvero pazzesca. Soprattutto a Milano. Ovunque vada c’è chi mi ama o mi odia perché è un tifoso dell’Inter. Quindi è una cosa piuttosto bella, ma è davvero speciale”.