Con la partenza di stamane verso Los Angeles parte la missione Mondiale dell'Inter. Domani prima seduta sui campi di allenamento di UCLA in vista dell'esordio del 18 giugno con il Monterrey.

Secondo il Corsport, non ci sono dubbi sulle premesse: si punta al massimo, nessuna brutta figura. "Per il club sarà anche una vetrina fondamentale, tenuto conto pure che la proprietà, Oaktree, è americana. Certo difficoltà, ostacoli e punti interrogativi non mancheranno. Tanto per cominciare, per Chivu sarà un vero battesimo di fuoco. Appena raccolta l’eredità di Inzaghi, infatti, dovrà spedire in campo la squadra dopo pochissimi allenamenti. Impossibile o quasi dare una propria impronta, quindi si comincerà all’insegna delle continuità".

E si parte con qualche infortunato di troppo: ai box ci sono Calhanoglu, Bisseck e pure Zielinski, che si è fermato con la Polonia per un guaio al polpaccio ed è da valutare.