Tuttosport torna oggi sul caso di Francesco Pio Esposito. Secondo il quotidiano, la situazione del giovane attaccante è emblematica delle difficoltà che hanno oggi i ct nel rapporto coi club. Il giocatore ha subito una distorsione al ginocchio nell'andata dei playoff di Serie B contro la Cremonese. Raggiunto il ritiro dell'Under 21 azzurra, lo ha lasciato poco dopo per via dell'infortunio stesso.

La Federcalcio non si è opposta, anche se il giocatore avrebbe potuto recuperare per la fase finale della competizione. Il giocatore andrà quindi negli Usa per il Mondiale per club con l'Inter, cercando di sfruttare una chance anche solo in allenamento per convincere Chivu.

Piccolo particolare, che il quotidiano non riporta: l'Europeo U21 inizierà oggi e terminerà il 28 giugno, il Mondiale per club durerà invece fino al 13 luglio. L'attaccante avrebbe quindi molto più tempo per recuperare.

Ci sarebbe poi un ulteriore motivo di frizione tra Federcalcio e Lega: in via Allegri non hanno gradito la compilazione dei calendari in un momento chiave com'era quello delle ore precedenti a Norvegia-Italia.