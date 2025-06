"Sullo stadio continuiamo a lavorare e alla fine sarà una questione di soldi, come è normale che sia". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della questione San Siro ai microfoni di RTL 102.5.

"Io voglio favorire il fatto che i club rimangano a San Siro, a Milano - ha proseguito - Non voglio regalare niente a nessuno, c'è un' accusa e ricorsi sul fatto che stiamo regalando le aree - ha aggiunto - e che il Comune di Milano potrebbe ricavare più soldi dalle aree. Lo dico io, certo che potrebbe farlo, basta che dica non c'è più lo stadio ma ci sono tante residenze. Se la vendi per le residenze l'area te la comprano ad un prezzo più alto. Ma noi non vogliamo che Inter e Milan vadano a San Donato o a Rozzano. Rimane il fatto che io amo il mio lavoro ma c'è uno che fa le cose e dieci che fanno ricorso".