A pochi giorni dal via del Mondiale per Club, Tutto Mercato Web ha raccolto il parere di Ignacio Villarroel, vice presidente del River Plate che affronterà l'Inter nell'ultima partita del girone: "La partita contro l'Inter sarà l'ultima del girone, quindi è molto probabile che quel giorno entreranno in gioco molti fattori che ancora non conosciamo. Comunque contro i nerazzurri sarà senza dubbio una partita speciale, indimenticabile, per la storia e la statura di entrambi i club".

L'Inter fra gli altri dovrà vedersela anche con il grande talento Franco Mastantuono, destinato a vestire la maglia del Real Madrid: "Mastantuono è oggi uno dei giovani gioielli più importanti del calcio mondiale", assicura Villarroel.