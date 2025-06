Joaquin Correa, nuovo acquisto del Botafogo, ha voluto mandare l'in bocca al lupo a Luis Henrique, giocatore con cui ha condiviso una stagione all'OM, per la sua nuova esperienza all'Inter: "Ciao fratellino, ti mando un abbraccio forte. Sei un un grandissimo club, sono molto felice per te. Sono sicuro che farai molto bene perché sei un grandissimo giocatore, oltre che una grandissima persona", le parole del Tucu a Botafogo TV. Un messaggio al quale il nativo di João Pessoa ha risposto così: "Ciao Tucu, ti auguro buona fortuna. Sei nel Fogao, la mia casa, spero che tu possa vincere tutto. Sei un grande giocatore".

