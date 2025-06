Gli elogi della stampa croata si sprecano per la prestazione offerta ieri sera dal neo interista Petar Sučić, tra i protagonisti della vittoria in goleada della squadra di Zlatko Dalic ottenuta a spese della Cechia. "Petar è un bingo per Zlatko Dalić e i Vatreni, giocatori arrivati ​​da noi come se fossero stati mandati dal cielo - si legge nel commento di Sportske Novosti -. Insieme a Modrić e agli altri che hanno fatto la loro parte, ha dominato il centrocampo in modo così convincente e sicuro che nessuno si è accorto dell'assenza di Mateo Kovačić e dell'addio di Marcelo Brozović. Petar Sučić non ha segnato né fatto assist, ma ha coperto il campo, ha difeso e organizzato il gioco con il 94% dei passaggi riusciti: ha semplicemente fatto la differenza. È il tipo di calciatore che i migliori esperti creerebbero in laboratorio, se dovessero creare il centrocampista ideale. All'Opus Arena c'erano marcatori che meritavano il titolo di Man of the Match, ma la Croazia ha bisogno più di ogni altra cosa della nuova potenza che Petar Sučić offre".

E poi la chiosa con un paragone ambizioso: "È stata un'esperienza vedere Luka Modrić e Petar Sučić fianco a fianco, il più grande di tutti i tempi e l'erede al trono, dominare gli ambiziosi cechi".

