Prime parole da nuovo giocatore del Celta Vigo per Ionut Radu. Il portiere svincolatosi dall'Inter, parlando ai canali ufficiali del suo nuovo club, racconta in primo luogo cosa lo ha impressionato maggiormente dell'impatto con la città galiziana: "Prima di tutto, l'affetto delle persone che mi hanno chiamato da qui due mesi fa. Hanno contattato il mio agente e hanno mostrato grande interesse per me. E anche il progetto che avete qui, perché il Celta sta diventando un club molto grande passo dopo passo. Quello che avete fatto, posso dire, quello che abbiamo fatto l'anno scorso è stato un lavoro incredibile. E penso che quest'anno potremo divertirci molto in Europa perché questa è una grande squadra con giocatori giovani, molto affamati di successo. Ho parlato con l'allenatore Claudio Giraldez, mi ha chiamato qualche settimana fa. Abbiamo parlato un po'. Voglio ringraziarlo per la fiducia e sono sicuro che non lo deluderò"".

Radu fa poi il solito paragone tra i campionati italiano e spagnolo: "La Serie A è più tattica, più difensiva. C'è più qualità qui, più qualità offensiva, ed è più spettacolare. Posso contribuire con un po' della mia esperienza perché la squadra è molto giovane. Dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere i nostri obiettivi. Io personalmente darò il massimo ogni giorno, migliorando in ogni mia qualità. E anche mentalmente, che è la cosa più importante. Per quanto riguarda gli obiettivi della squadra, quello di arrivare il più lontano possibile in Europa League e di fare una grande stagione in Liga".

