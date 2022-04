Conferenza improvvisa quella di Sinisa Mihajlovic che, approfittando della pausa del campionato per la sosta per le Nazionali, si presenta ai microfoni per annunciare un improvviso arrivederci al Bologna. Arrivederci che il serbo pronuncia per "intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere la malattia" a quanto pare ripresentatasi. "Non entrerò in scivolata come due anni e mezzo fa su un avversario lanciato, ma giocherò d'anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per tornare ad affrontare uno come me. Io sono qua, se non gli è bastata la prima lezione gliene darò un'altra" ha detto commosso ma sereno il tecnico del Bologna, ex Inter.