Durante l'intervento a Dazn, Luca Marelli spiega perché il gol dell'Inter di ieri sera a Torino è regolare. "Il contatto è nella trequarti difensiva dell'Inter, c'è un contrasto. Potrebbe sembrare una mano sul volto, in realtà non c'è. E' una valutazione di Guida che si trovava in posizione perfetta. Rugani ha rischiato tantissimo perché se avesse preso Barella sarebbe stato ammonito. L'azione non può essere considerata irregolare. La differenza con il passato è che se ci fosse stato un colpo al volto sarebbe cambiata tutta la valutazione perché il volto è decisamente più tutelato. Il Var sarebbe potuto intervenire in caso di fallo? Il protocollo dice che l'attack in possession phase non è da considerare tutta l'azione, ma se c'è un possesso prolungato nella propria metà campo con recupero del pallone va considerata nel momento in cui si supera la linea mediana. In ogni caso dalle immagini si vede che c'è un contatto tra spalla e petto, valutata dall'arbitro in campo, a mio parere correttamente".

Si parla anche dell'ammonizione di Cuadrado. "Il giocatore colpisce l'avversario sopra l'altezza della caviglia, in realtà prende primo il pallone. Un episodio simile capitò a Baschirotto qualche settimana fa. Fu espulso ma fu considerato un errore. E' corretta la punizione e l'ammonizione per imprudenza".