Mircea Lucescu parla ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, con un passaggio proprio sull'Inter. “Simone Inzaghi detterà le linee guida per vincere in Europa. La Serie A all’Inter non basta più. Bisogna essere competitivi anche in Champions League. Ed è il momento di provarci seriamente”, dice.

“Conte? Non poteva più stare senza una panchina. È un allenatore con grande esperienza. Porta entusiasmo. E può riportare il Napoli ad alti livelli. Con la sua presenza ci saranno dei trasferimenti importanti”, aggiunge. Lo stesso Lucescu potrebbe tornare a lavorare a breve. “Ho voglia di rientrare. Ho avuto due-tre possibilità. Il Besiktas mi voleva a febbraio, non volevo però fare lo stesso errore che ho fatto all’Inter di subentrare in corsa. Gli ho detto di prendere Razvan, ma non poteva lasciare il PAOK. Vediamo che succede”.