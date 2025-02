Intervistato da Ciro Ferrara per Dazn, Marcello Lippi parla alla vigilia di Juventus-Inter della situazione in casa bianconera. "Quando c'è un nuovo percorso va concesso tempo. E' difficile se sei alla Juve, l'Inter o il Milan, ma alla Juventus non vedo grandi qualità per risolvere il problema con facilità. Motta? Non mi entusiasma, sono sincero. Vedo un allenatore capace, concentrato e dedito al lavoro, ma non mi entusiasma. Un allenatore deve dare sensazioni a chi lavora con lui e a chi lo segue", risponde l'ex ct.

Diverso il giudizio su Conte e anche su Inzaghi. "Non si può dire non abbia qualità, Antonio. Mi ci ritrovo un po', nel suo carattere. Scudetto? Può giocarsela, quest'anno in maniera particolare. Il miglior allenatore italiano? Ce ne sono due o tre. Inzaghi è uno di quelli, Conte è uno di quelli. Inzaghi può darsi sia sottovalutato, ma mi sembra goda di buona considerazione. Quando fai tanti risultati acquisisci convinzione, sicurezza della tua persona e della tua personalità, che è importante".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!