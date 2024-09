Torna sul primo gradino del podio Charles Leclerc che si prende la medaglia d'oro "a casa nostra" per citare Vanzini alla telecronaca. Il predestinato pilota di Monaco vince di forza, astuzia e cuore il Gran Premio d'Italia, all'autodromo di Monza, dove peraltro si sono riversati migliaia di tifosi del Cavallino e non solo, tra i quali Federico Dimarco, al termine di una gara piena di insidie e tutta in salita. Partito quarto, il monegasco si sbarazza, non senza difficoltà, dei rivali che lo precedevano finendo col tagliare per primo il traguardo. Dopo l'alto e fiero sbandieramento del Tricolore, sono piovuti i complimenti e gli elogi per il pilota classe '97, tra cui quelli avanzati dall'Inter.

"CHARLES, CHARLES, CHARLES" esulta il club campione d'Italia sui social, dove poi aggiunge con enfasi: "Davanti al pubblico di casa è ancora più bello! Complimenti a Charles Leclerc e alla Scuderia Ferrari".