Il 2025 è iniziato con il botto per Lautaro Martinez, capace di andare a segno in ben tre competizioni diverse. Il Toro, con il gol messo a referto ieri in Champions League sul campo dello Sparta Praga, ha aggiornato il suo score che finora prevedeva marcature in Supercoppa italiana (vs Milan) e in campionato (vs Bologna ed Empoli). Nessun giocatore dei cinque principali campionati europei ha segnato in più competizioni nell'anno nuovo.

