Nel fare il consueto report consuntivo delle prestazioni dei giocatori convocati nelle rispettive nazionali, l'Inter evidenzia come i vari elementi siano stati impiegati per 1587 minuti e pone in risalto il traguardo raggiunto da Lautaro Martinez, che, lo ricordiamo, con la rete realizzata nell'amichevole contro la Costa Rica è salito a quota 22 gol con la maglia dell'Argentina. Il capitano nerazzurro raggiunge al decimo posto della classifica marcatori all-time del suo Paese Leopoldo Luque e José Sanfilippo, e ora punta al nono posto, dove c'è Daniel Passarella con 23 reti.

Oltre a Lautaro, hanno segnato un gol a testa anche Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il centrocampista italiano è stato autore di una bellissima rete con un tocco sotto nel match contro l'Ecuador, mentre il turco ha realizzato un calcio di rigore nella sfida contro l'Austria. Festa grande per Tajon Buchanan che con il suo Canada ha centrato la qualificazione alla Copa America, ottenuta grazie alla vittoria per 2-0 contro Trinidad & Tobago.

