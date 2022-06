Sedici presenze quest'anno con il Genoa fino a febbraio, poi il ritorno dei soliti problemi al ginocchio che ne stanno condizionando pesantemente la carriera da quando si ruppe il crociato in un match di Youth League contro la Dinamo Kiev ai tempi dell'Inter Primavera. Si può racchiudere così la stagione vissuta in rossoblu da Zinho Vanheusden, centrale difensivo classe '99, il cui entourage assicura che ora sta bene moralmente ma soprattutto fisicamente: "Abbiamo trovato il problema con il suo infortunio. Per ora lavora ad Anversa con due o tre fisioterapisti, tornerà a correre il 15 giugno, per poi riprendere pian piano gli allenamenti", si legge su Le Soir.