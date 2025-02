La parte più calda del tifo nerazzurro, che domenica diserterà la trasferta di Torino, farà sentire comunque il suo sostegno alla squadra di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con la Juve. E' quanto si legge sul profilo Instagram 'Secondo Anello Verde': "Come noto a tutti non prenderemo parte alla trasferta di Torino. Nonostante la nostra assenza sugli spalti, non possiamo certo far mancare la carica alla squadra. Ci ritroveremo quindi ad Appiano Gentile per dimostrare ai ragazzi tutto il nostro sostegno in vista di una sfida cruciale. L'appuntamento è sabato alle 15.00 nel parcheggio antistante il centro sportivo. È il momento di restare uniti e di tirar fuori l'orgoglio che da sempre contraddistingue il popolo interista. Invitiamo tutti a partecipare in massa portando una bandiera e indossando una sciarpa nerazzurra al collo", il messaggio.