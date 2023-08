Il Corriere dello Sport di oggi racconta un retroscena sulle settimane vissute in vacanza quest'estate da Simone Inzaghi. Un incontro con Cristiano Ronaldo a bordo dello yacht del portoghese, che il tecnico dell'Inter ha visto in lontananza con il binocolo e che per questo ha avvicinato con una moto d'acqua. "'Sono mister Inzaghi, volevo salutare Cristiano'. CR7 è sbucato dalla plancia e lo ha invitato a bordo. Mezz’ora di chiacchiere, un drink in costume, parlando di calcio. Simone, dolcemente e vanamente, ci ha provato. 'Perché sei andato a giocare in Arabia? Ti avrei fatto segnare una quarantina di gol...'".

Una battuta, ovviamente. Proprio dall'Arabia è partito un sondaggio anche verso Inzaghi. "Simone ha detto no quando Tinti si era mosso per chiedergli un parere. L’ambizione e la competizione contano più dei soldi", riporta il quotidiano. Proprio l'agente del tecnico ha chiuso in questi giorni la questione del rinnovo. "Firma prevista entro il week-end: prolungamento dal 2024 al 2025 per non presentarsi in scadenza alla prima di campionato, come Simone chiedeva - si legge -. Ritocco dell’ingaggio: 5,5 milioni netti di base fissa. Bonus facili per raggiungere i 6 milioni e quelli classici legati ai trofei, se continuerà a riempire la bacheca: Supercoppa, Coppa Italia, Champions e scudetto (il più ricco) a salire. Nell’estate 2021, quando decise di lasciare la Lazio, firmò a poco più di 4 milioni. Era arrivato a 5 con il primo rinnovo, puntando sui risultati: un anno in meno di contratto, premi più ricchi. Ha avuto ragione, arrivando a totalizzare circa 7 milioni nella passata stagione: premio per l’ingresso agli ottavi Champions e per ogni turno superato a eliminazione diretta. Solo la semifinale con il Milan valeva 500 mila euro".