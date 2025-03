Dopo Lautaro Martinez e Nicolò Barella, tocca a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parlare ai microfoni di DAZN del prossimo Mondiale per Club in programma a giugno negli Stati Uniti. Che il tecnico nerazzurro definisce una piccola Olimpiade del calcio: "Senz'altro è una grandissima emozione. C'è un grandissimo orgoglio da parte nostra, sappiamo che non è stato facile arrivarci per il percorso fatto in Champions e cerchiamo di arrivarci nel migliore dei modi. Saranno 32 squadre di cinque continenti diversi, sarà qualcosa di nuovo per tutti, allenatori e calciatori; sapevamo di questa competizione a inizio stagione e abbiamo fatto una preparazione approfondita per arrivare a questo appuntamento pronti per portare l'Inter in giro per il mondo".

Cosa aspetterà l'Inter?

"Sarà un'avventura nuova, sappiamo dove giocheremo. La prima partita sarà a Los Angeles e le altre due a Seattle; saranno partite belle con avversarie importanti. Il River Plate lo avevo affrontato da giocatore in amichevole con la Lazio, ma mai in una competizione ufficiale; era una delle mie prime partite alla Lazio e riuscii a fare gol. Ma questa volta sarà una gara ufficiale, contro una squadra importante, giocatori forti come Facundo Colidio che ha fatto una preparazione con me, e un tecnico molto preparato come Marcelo Gallardo. Sarà una partita tosta. Le altre due invece non le ho mai affrontate. Sarà una grande emozione".

L'apporto dei tifosi.

"Ci ho pensato, il Messico non è molto distante e ci saranno tantissimi tifosi. Ma ci saranno anche i nostri e sono sicuro che si faranno sentire".

L'ambizione dell'Inter.

"Ambiamo sempre al massimo, poi ci sono altre avversarie fortissime che avranno le nostre stesse ambizioni. Vogliamo fare bene da subito, saremo a fine stagione e arriveremo a 60-65 partite e vogliamo arrivare al massimo".

Perché tifare l'Inter?

"Perché ha una grandissima storia, è sempre stata composta da campioni sia prima che adesso che c'è una grandissima atmosfera intorno a questo club. Direi di seguire con attenzione questa squadra perché da tanti anni fa parlare di sé".

L'ex che avrebbe voluto in rosa?

"Ce ne sono tanti. Pensando all'Inter, dico Javier Zanetti che è qui nella nostra dirigenza: è un giocatore che ha fatto la storia dell'Inter e dell'Argentina ed è ancora in società, siamo contenti di averlo".

L'ex Los Angeles FC che vorrei?

"Direi Giorgio Chiellini, perché ci siamo sfidati tante volte in campo. È sempre stato un avversario leale, ci siamo sempre sfidati nel migliore dei modi. Poi negli Stati Uniti avrà fatto una grandissima esperienza di vita".

La passione per l'NBA.

"La seguo con affetto, quando riesco. Ho un'ammirazione per Stephen Curry perché è un grandissimo campione".

La crescita dell'Inter.

"L'ho vissuta molto bene, è stato un periodo di quasi 4 anni molto impegnativo però sono contento che la squadra sia sempre cresciuta giorno dopo giorno. Ho la fortuna di avere giocatori molto professionali che seguono lo staff nel migliore dei modi. Poi siamo partiti vincendo tanti titoli nazionali, poi è arrivata la finale di Istanbul che è stata un motivo di grandissimo orgoglio. Potevamo fare di più ma di fronte avevamo una grandissima squadra come il Manchester City. Poi è arrivato lo Scudetto della seconda stella, quindi vogliamo proseguire dando grandissima soddisfazione al nostro club e alla nostra gente".

Come la vivrò da allenatore?

"Ho giocato la Champions tanti anni da calciatore, sono arrivato un anno ai quarti di finale. La Champions è una manifestazione molto importante e seguita, ora per il Mondiale per Club c'è grandissima emozione non avendolo mai fatto da calciatore".

Il calcio unisce il mondo.

"Assolutamente sì, e il Mondiale per Club ne è una dimostrazione; sarà un torneo che aggregherà tantissimo. Nella mia squadra ci sono giocatori di tante nazionalità ma essendo il calcio uno sport di squadra ci sono regole che tutti rispettano nel migliore dei modi".

