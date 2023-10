Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi parla così dopo il match vinto oggi sul campo del Torino: "Abbiamo fatto un'ottima fase di non possesso, sapevamo che oggi non sarebbe stata facile contro una squadra molto complicata, Mkhitaryan seconda punta? È una situazione che in questo momento posso attuare, visto che siamo molto corti in avanti. Valuteremo di partita in partita".

Queste sono le vittorie da grande squadra.

"Assolutamente, dopo la sosta il Torino non è semplice. Avevamo qualche assenza, loro ci hanno tenuto testa molto bene e sono molto soddisfatto per la prova dei ragazzi".

Oggi decisivi i cambi.

"Ho la fortuna di poterli fare, in questi anni per me sono sempre stati un valore aggiunto. Le rotazioni per noi devono essere importantissime da qui alla fine".