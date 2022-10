Non è stata una serata dal contorno gioioso come sarebbe stato giusto pensare per i 73mila presenti: le notizie di cronaca nera che hanno avuto il loro riverbero anche nello svolgimento della partita hanno condizionato l'ambiente, alla fine allo stadio cantavano imperterriti solo i 3mila tifosi doriani giunti a Milano. Ma il loro sostegno non è bastato ai blucerchiati per evitare di uscire sconfitti anche pesantemente dal confronto con l'Inter. Che si impone con un match di grande regolarità e gestione dei ritmi, colpendo tre volte e sprecando anche altre occasioni, ma nel complesso dilagando in lungo e in largo. La zuccata di Stefan de Vrij e il lampo di Nicolò Barella indirizzano un match dove nel secondo tempo l'Inter potrebbe arricchire ulteriormente il tabellino, con tante occasioni che non si concretizzano per poco.