La Sicilia del calcio fa festa per il Siracusa, che dopo sei anni di attesa torna tra i professionisti conquistando la promozione in Serie C al termine di un lungo ed entusiasmante testa a testa con la Reggina. Decisiva per gli aretusei la vittoria esterna per 3-1 contro l'Igea Virtus che ha fatto esplodere la grande festa in città. Trionfo per il presidente Alessandro Ricci e per Walter Zenga, l'ex portiere dell'Inter voluto fortemente dal patron biancoblu lo scorso settembre in qualità di club manager.

