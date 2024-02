Nel corso dell'intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com, Islam Slimani, attaccante che ora milita in Belgio nel KV Mechelen, ha svelato che quattro anni fa fu molto vicino a vestire la maglia dell'Inter: "Ai tempi del Monaco nel 2020 fui a un passo dalla firma con l'Inter. Antonio Conte mi voleva per sostituire Lukaku, ma era il 31 gennaio e non c'era più tempo. Peccato, mi sarebbe piaciuto. Forse un giorno, chissà... A 35 anni sono ancora giovane", ha concluso ridendo l'algerino.