Arrivano conferme rispetto all'interessamento dell'Inter per Santiago Castro dopo la nostra esclusiva di ieri (leggi qui). Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza del club milanese avrebbe individuato nell'attaccante del Bologna, che sabato scorso è stato osservato dal vivo all'Olimpico Grande Torino da uno scout nerazzurro, una valida alternativa a Lautaro Martinez, il profilo giusto per le linee guida tracciate da Oaktree sul mercato, ovvero giocatori giovani che rappresentino un patrimonio tecnico ed economico futuribile. Il Torito, che piace pure alla Juventus del suo ex allenatore Thiago Motta, ha un contratto che scade nel giugno 2027 e un valore di mercato attorno ai 25-30 milioni di euro.

